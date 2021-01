Krisenkommunikation: Die 5 häufigsten Fehler

Um auch in Sondersituationen Gehör zu finden, kommt es Heck zufolge auf den richtigen Tonfall an: „Die Debatte sollte sachlich, abwägend sowie von Argumenten und Expertenwissen geprägt sein. Emotionalität und Zuspitzungen sind nicht hilfreich.“

Und wie in fast allen Bereichen gilt auch bei der Krisenkommunikation: Gute Vorbereitung hilft. Denn ist ein Unternehmen erst im Krisenmodus, sind Zeit und Ressourcen ohnehin schon knapp. Heck rät: „Am besten bereitet man schon in der wirtschaftlich guten Phase ein langfristiges Narrativ vor, auf das man dann in einer Krise zurückgreifen kann.“



sabine.reifenberger[at]finance-magazin.de