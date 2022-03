M&A-Deals: Software AG, Heidelberg Pharma, Volkswagen

Software AG mit halbem Milliardendeal

Die Software AG meldet sich mit der ersten Übernahme nach dem Einstieg des Investors Silver Lake am M&A-Markt zurück. Mit der US-Firma Streamsets haben die Darmstädter eine Übernahmevereinbarung geschlossen. Für die Übernahme von Streamsets, die auf die Datenintegration auf Unternehmensebene spezialisiert sind, legt die Software AG mehr als eine halbe Milliarde Euro auf den Tisch – 524 Millionen Euro um genau zu sein, zuzüglich Vereinbarungskosten, um den Streamsets-Vorstand an Bord zu halten und Transaktionskosten.

Den Deal wollen die Darmstädter noch innerhalb des ersten Halbjahres 2022 closen und mit Barmitteln und bestehenden Kreditfazilitäten der Gruppe finanzieren. An der Prognose für das organische Geschäft für das laufende sowie das kommende Jahr, so betont die Software AG, werde trotz des großen Kalibers der Übernahme nicht gerüttelt. Der Konzernproduktumsatz dürfte durch die Übernahme schon 2022 um 12 bis 16 Prozent zulegen, heißt es in der Mitteilung der Software AG.

Angekündigt hatten es die Darmstädter bereits, dass sie mit dem neuen Partner Silver Lake Fusionen und Übernahmen angehen wollen. Die strategische Überlegung hinter dem Zukauf erklärt die Software AG damit, dass sie sich mit dieser Transaktion Zugang zum Segment Cloud-Datenintegration verschafften will, einem Teilbereich des umfassenderen Datenintegrationsmarkts, der bis zum Jahr 2025 ein Volumen von 3,5 Milliarden US-Dollar erreichen würde. Das Segment Cloud-Datenintegration sei mit einer jährlichen Wachstumsrate von 26 Prozent einer der wichtigsten Treiber dieses Markts, so Software AG-CEO Sanjay Brahmawar weiter.