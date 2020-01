Metro-Großaktionäre sichern sich Vetorecht

Trotzdem könnte Kretinsky weiter aufstocken. Der Tscheche besitzt immer noch die Option, weitere Metro-Anteile von Haniel zu erwerben. Zieht er die Option, spränge sein Anteil auf 32,7 Prozent, was ein Pflichtangebot auslösen würde. So könnte er sich vermutlich recht günstig den Weg bis zu einer Aufstockung auf 50 Prozent freimachen. Doch ein solcher Schritt droht nun teuer zu werden, denn wenn Beisheim/Meridian und Kretinsky gleichzeitig als Aufkäufer am Markt aktiv würden, dürfte starker Aufwärtsdruck auf die Metro-Aktie entstehen. Angesichts eines Streubesitzes von nur noch 45 Prozent ist der Markt für die Metro-Aktie schon jetzt vergleichsweise eng.