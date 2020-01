Ardian sammelt 3 Milliarden für Private-Debt-Fonds ein

Dass Ardian im Private-Debt-Feld in die Offensive geht, zeigt sich auch am Wachstum des Teams: Mittlerweile seien rund 20 Mitarbeiter in Frankfurt, London und Paris in dem Bereich tätig, wie Ardian auf FINANCE-Anfrage mitteilte. Damit sei die Private-Debt-Abteilung in den vergangenen fünf Jahren um über 20 Prozent gewachsen.



Für den aktuellen Fonds ist es den Franzosen eigenen Angaben zufolge gelungen, ihre Investorenbasis weiter zu diversifizieren: Die Mittel kämen von 90 Investoren aus 15 Ländern, teile Ardian mit. Dabei habe besonders die Zahl asiatischer und nordamerikanischer Investoren zugenommen.



Seit seiner Gründung 2005 hat das Private-Debt-Team der Franzosen nach eigenen Angaben mehr als 120 Transaktionen durchgeführt und verwaltet rund 7 Milliarden Dollar Asset-under-Management. Die jüngste Transaktion wurde erst gestern bekannt: Ardian finanziert den Einstieg des Schweizer Medizintechnik-Spezialist Medeuropa und den PE-Investor Telemos bei dem französischen Radiologieanbieter CCO Perpignan.



