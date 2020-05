Neue Struktur für Thyssen-Elevator-Deal

In Zahlen sieht das so aus: Insgesamt legten Ende Februar ein Konsortium aus Advent, Cinven und der RAG-Stiftung 17,2 Milliarden Euro für die Perle des früheren Dax-Konzerns auf den Tisch. Davon entfielen rund 10 Milliarden Euro auf Kredite. Im Equity investierten ThyssenKrupp über eine Rückbeteiligung 1,25 Milliarden Euro und die RAG-Stiftung einen nicht genau bekannten, aber vermutlich ähnlich hohen Betrag. Damit dürften derzeit knapp 5 Milliarden Euro auf Advent und Cinven entfallen.

Darin sind aber bereits Anteile in nicht bekannter Höhe der beiden Staatsfonds Abu Dhabi Investment Authorities und GIC aus Singapur enthalten. Insgesamt – so die Financial Times – schätzen Finanzexperten, dass Advent und Cinven noch Anteile für 1 bis 2 Milliarden Euro bei weiteren Co-Investoren platzieren möchten. Am Ende dieses Prozesses dürfte sich ihre Beteiligung somit nur noch auf eine knappe Mehrheitsposition verringern.