SAP holt PE-Investor zu Qualtrics

Qualtrics war größter Deal der SAP-Geschichte

Mit dem Börsengang an der Nasdaq, der vermutlich im ersten Quartal 2021 über die Bühne gehen wird, dreht SAP die größte Akquisition der Unternehmensgeschichte teilweise wieder zurück. Die Walldorfer hatten Qualtrics, einen Anbieter von Vertriebs- und Marktforschungssoftware, vor gut zwei Jahren für gut 8 Milliarden Dollar übernommen – unmittelbar, bevor Qualtrics selbst an die Börse gehen wollte.



Der Preis entsprach einem enormen Multiple von 20x Umsatz. Strategisches Ziel des Deals war es, Zugang zu einem der am schnellsten wachsenden Subsegmente des Marktes für Unternehmenssoftware zu erhalten, in dem SAP bis dato nicht vertreten gewesen war.



Im vergangenen Juli kündigte SAP-Chef Christian Klein dann überraschend an, Qualtrics an die Nasdaq bringen zu wollen. Da die Bewertungen von Softwarefirmen seit der Qualtrics-Übernahme weiter gestiegen sind, winkt SAP durch den Börsengang ein stattlicher Buchgewinn: Am oberen Ende der Preisspanne wäre Qualtrics mit mehr als 14 Milliarden Dollar bewertet.



Klein zufolge geht es bei dem Teil-Spin-off aber vor allem darum, dass Qualtrics in Eigenregie schneller wachsen und zukaufen könne. Allerdings hatte SAP beim Einstieg 2018 schon ähnlich argumentiert, nur mit vertauschten Vorzeichen: Die damalige Konzernführung um CEO Bill McDermott glaubte, dass Qualtrics unter dem Dach von SAP schneller wachsen könne als allein.