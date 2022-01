Heiß, heißer, der deutsche Private-Equity-Midmarket 2021: Das vergangene Jahr bot so gut wie an jeder Ecke Deal-Gelegenheiten für Private-Equity-Investoren – und die Investoren haben das natürlich genutzt. Stolze 62 Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von 6,6 Milliarden Euro fanden im Midmarket-Segment statt, das FINANCE gemeinsam mit der DBAG beobachtet. Damit war der Markt 2021 so groß wie nie, zeigt die aktuelle Buy-out-Liste, auf der FINANCE seit 2004 mehrheitliche Private-Equity-Übernahmen in Deutschland mit einem Unternehmenswert zwischen 50 und 250 Millionen Euro aufführt.

Info Jeden Januar präsentiert FINANCE zusammen mit der DBAG die Midmarket-Buy-out-Liste des abgelaufenen Jahres. Die vollständige Liste mit allen Deals sowie weitere Marktdaten und Informationen zu den aktivsten Investoren finden Sie ab dem 27. Januar hier.

„Aus Dealsourcing-Sicht war 2021 ein absolutes Rekordjahr“, findet auch Mathias Weidner, der bei DPE Deutsche Private Equity für die Dealsourcing-Aktivitäten verantwortlich ist. Im vergangenen Jahr habe DPE rund 730 Transaktionen im Markt gesehen, aus Sicht von DPE waren damit rund 20 Prozent mehr Projekte im Markt als noch 2020. „Viele Unternehmer denken sich: ‚Bei den aktuell hohen Bewertungen kriege ich für meine Firma jetzt schon das, was ich mir vielleicht in vier Jahren erhofft habe.‘ Daher leiten sie ihre Nachfolge früher ein“, versucht Weidner die hohen Werte zu erklären.

Auch der Private-Equity-Investor Triton blickt auf ein spannendes Jahr zurück. „Mittlerweile hat sich die Situation wieder ein Stück weit normalisiert. Vor allem in den Branchen Healthcare, E-Commerce und Business Services hat die M&A-Aktivität stark zugenommen“, sagt Andi Klein, bei Triton für die Smaller-Midcap-Fonds verantwortlich. Sein persönliches Highlight 2021: der Verkauf der Klinikkette Meine Radiologie an EQT Infrastructure für ein deutlich zweistelliges Ebitda-Multiple.

Dass der deutsche Private-Equity-Midmarket im Aufwind ist, ist nicht neu.