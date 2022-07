Private-Equity-News: Afinum, Warburg Pincus, Triton

Afinum erzielt Money Multiple von 4x mit Zeit für Brot

Die Zimtschnecken von Zeit für Brot erfreuen sich großer Beliebtheit bei den Kunden – und auch beim Private-Equity-Eigentümer Afinum: Der Finanzinvestor schiebt die Bäckereikette vom achten in den neunten Fonds. In der neuen Struktur sind die weiteren Gesellschafter der Gründer Dirk Steiger sowie der Asset Manager Unigestion. Die konkreten Anteilsverhältnisse gab Afinum nicht bekannt. Steiger wird seine Position als CEO nun abgeben, bleibt aber für das Unternehmen tätig und soll unter anderem die Internationalisierung vorantreiben.

Das Investment hat sich beachtlich entwickelt: Afinum hatte Zeit für Brot Ende 2018 übernommen. Seitdem wuchs der Umsatz der Bäckereikette um mehr als 500 Prozent. Wie Afinum mitteilte, hat der Finanzinvestor sein eingesetztes Kapital bei Zeit für Brot bislang mehr als vervierfacht. Künftig sollen weitere Standorte in kleineren deutschen Städten wie Heidelberg oder Potsdam eröffnet werden. Auch eine internationale Expansion ist bereits in der Vorbereitung, ein Standort außerhalb von Deutschland soll noch in diesem Jahr eröffnet werden.

Im ersten Halbjahr 2022 hat Afinum bereits zehn Transaktionen abgeschlossen, darunter die Übernahme der Angel-E-Learning-Plattform Fishing King.