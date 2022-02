Private-Equity-News: DPE, DBAG, BC Partners

DPE kauft und verkauft

DPE Deutsche Private Equity steigt bei der Dare Gruppe ein. Die Berliner führen Rückbau-, Abbruch- und Schadstoffsanierungsarbeiten durch und kümmern sich um die Entsorgung von Baustellenabfällen. Dare wurde 2001 gegründet und beschäftigt über 70 Mitarbeiter. Die beiden Geschäftsführer Robert Schliewin und Christopher Schmidt-Bleek bleiben auch nach der Transaktion Miteigentümer sowie im Unternehmen aktiv.

Die Unternehmensleistung von Dare hat sich laut DPE seit 2014 mehr als verdreifacht. Künftig will der Private-Equity-Investor die „lokalen Kapazitäten“ ausbauen sowie den Sektor in Ballungsräumen in Deutschland weiter konsolidieren.

Zudem verkauft DPE die Portfoliofirma Eds.group (Euro Druckservice) an die tschechische Beteiligungsgesellschaft Jet Investment. Die Passauer Druckereigruppe zählt vor allem Handelsketten und Verlage in Mittelosteuropa zu den eigenen Kunden. Aktuell erwirtschaftet die 1992 gegründete Firma mit 1.500 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 300 Millionen Euro. Den Verkauf will DPE im März abschließen. Bei dieser Transaktion berieten Clifford Chance, Poellath, DRV Legal und EY.