Private-Equity-News: Hg Capital, Aurelius, Leveraged Finance

Hg Capital steigt bei Medifox Dan aus

Milliarden-Exit bei Hg Capital: Der Private-Equity-Investor verkauft Medifox Dan an das US-Software-Unternehmen Resmed. Medifox Dan wurde bei der Transaktion mit 1 Milliarde US-Dollar bewertet, das sind umgerechnet aktuell rund 950 Millionen Euro. Die Co-Geschäftsführer Thorsten Schliebe und Christian Städtler bleiben in ihren aktuellen Funktionen tätig und berichten künftig an den Präsidenten von Resmed, Bobby Ghoshal.

Das Unternehmen aus Hildesheim wurde 1994 gegründet und beschäftigt heute mehr als 600 Mitarbeiter an acht Standorten in ganz Deutschland. Medifox Dan ist auf Software-Lösungen für die Pflegebranche spezialisiert, mit denen sich unter anderem Stationsbelegungen von Pflegeeinrichtungen planen lassen. Auch die Themen Rechnungsstellung, Pflegedokumentation sowie Factoring werden von den Lösungen von Medifox abgedeckt. Mit diesem Geschäftsmodell erzielten die Hildesheimer im vergangenen Jahr einen Pro-forma-Nettoumsatz von rund 83 Millionen US-Dollar, mit einem angepassten Pro-forma-Ebitda von etwa 35 Millionen US-Dollar.

Während der Haltedauer hat Hg Capital bei dem Portfoliounternehmen nach eigener Aussage unter anderem weitere Produkte und Services eingeführt, neue Marktsegmente erschlossen und das Managementteam gestärkt. Auch M&A spielte bei der Wachstumsstrategie eine Rolle. Durch die Transaktion erweitert Resmed das Saas-Geschäft außerhalb der Vereinigten Staaten. Die Transaktion finanzieren die US-Amerikaner „in erster Linie“ mit einer bestehenden Kreditfazilität. Mit dem Closing rechnen die Parteien gegen Ende des zweiten Quartals.

Evercore und DLA Piper beraten Resmed bei der Übernahme. Medifox Dan erhält Unterstützung von Poellath, Hg Capital wurde von Houlihan Lokey begleitet.