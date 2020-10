ERP-Systeme: Die 5 größten Fehler bei der Konsolidierung

Wenn relevante Einheiten oder Regionen intensiv in die Planung und Umsetzung der ERP-Konsolidierung einbezogen werden, entwertet dies auch das von diesen gern genutzte Alibi, dass es „wegen der laufenden ERP-Konsolidierung“ nicht möglich gewesen sei, die Ergebnisziele zu erreichen. Auch solche Konflikte können im Umfeld einer ERP-Harmonisierung entstehen.



Der CFO braucht also genügend Biss, um den regionalen Managern auf die Füße zu steigen – aber auch Fingerspitzengefühl, um sie für das Projekt zu begeistern. Last but not least: Auch ein gutes, hochrangig besetztes Projektteam ist wichtig, denn der CFO kann nicht selbst mit jedem betroffenen Manager Einzelgespräche führen.



