Am meisten belastet wird das Controlling derzeit durch den kaum berechenbaren Verlauf von Krisen, wie Corona, Ukraine-Krieg und die Energiekrise. Hinzu kommen insbesondere in Emerging Countries wie der Türkei die hohe Volatilität der makroökonomischen Einflüsse und auf den globalen (Finanz-)Märkten sowie das Einbrechen der Lieferketten. In Hyperinflationsländern werden erhöhte buchhalterische Anforderungen wie etwa die Inflationsbereinigung nach IAS 29 gestellt.