Wie Siemens Healthineers in der Krise plant

Während der Corona-Pandemie die Zukunft planen – das ist bekanntlich für nahezu jedes Unternehmen ein Drahtseilakt, selbst für die Allergrößten. Auch Siemens Healthineers, die Medizintechniksparte des Münchener Technologiekonzerns Siemens, deren Aktien seit März 2018 eigenständig notiert sind, kämpft mit dieser Problematik. Ein Weg, sich der so ungewissen Zukunft anzunähern, sind Szenarienmodelle und Simulationen, die jetzt im Controlling des Medizintechnikkonzerns verstärkt genutzt werden.



Gerade in so unsicheren Zeiten bieten solche Modelle wichtige Anhaltspunkte, wie sich bestimmte Ereignisse und Entwicklungen auf die einzelnen Einheiten auswirken und wie gegengesteuert werden kann. "Dabei ist die Herausforderung, dass die Modelle zwar nicht exakt die Zukunft vorhersehen können, aber die Prognosen zu Wirkungszusammenhängen in den unterschiedlichen Unternehmenseinheiten und Wertschöpfungsketten dennoch möglichst genau sein sollten, auch in so noch nie dagewesenen Krisenzeiten", sagt Dominik Schwartz, Head of Performance Controlling bei Siemens Healthineers.