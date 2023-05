Future FINANCE Festival: Programm online

Am 21. Juni ist es so weit: Dann feiert das Future FINANCE Festival in Düsseldorf seine Premiere. Das ganztätige Event richtet sich an High Potentials aus dem Finanzbereich und widmet sich Trends in der Finanzabteilung wie Künstliche Intelligenz, Quantencomputing und Machine Learning – aber auch Weiterentwicklungs- und Weiterbildungsthemen kommen nicht zu kurz.

Quantencomputing verändert Finanzabteilung

Den Auftakt des Future FINANCE Festivals macht Markus Pflitsch, CEO und Gründer von Terra Quantum. In seiner Keynote wird er aufzeigen, wie Quantencomputing die Arbeit in der Finanzabteilung revolutionieren könnte. Diese Technologie löst Probleme mit Hilfe der Quantenmechanik, die für „normale” Computer zu komplex sind.

Im Anschluss diskutieren Lukas Linnig, der mit jungen Jahren selbst CFO beim Biotechnologieunternehmen Brain wurde, und Paul Taaffe, CEO von FINANCE People Solutions, über Anspruch und Realität beim Recruiting und Onboarding von High Potentials in der Finanzabteilung. Auf welche Skills kommt es heute an? Was hat sich in den vergangenen Jahren verändert?

Nach einer kurzen Kaffee- und Networking-Pause erwartet Sie ein spannender Impulsvortrag zu den „Future Banking Skills“. Hier zeigen wir in einer Studie, die speziell für das Future FINANCE Festival aufgelegt wurde, auf, welche Anforderungen an das Banking im Firmenkundengeschäft jetzt und in Zukunft gestellt werden.

„Digitale Trends in der Finanzabteilung: Was ist nur ein Hype?“ Diese wichtige Frage diskutieren Vertreter von Audi und Bosch im Rahmen eines Fishbowl-Formats. Welche digitalen Trends in der Finanzabteilung werden nachhaltig bleiben? Und welche sind nur Eintagsfliegen?

Networking auf dem Future FINANCE Festival

Und auch das Netzwerken kommt auf dem Future FINANCE Festival nicht zu kurz: In Breakout-Sessions sowie bei der Festival-Party am Abend gibt es – bei einem Glas Gin – genügend Gelegenheiten, sich mit den anderen Teilnehmern auszutauschen.

