Energiekrise, Inflation und Krieg in Europa – Unternehmen finden sich derzeit mit einer Vielzahl von Krisen konfrontiert. In solch volatilen Zeiten sind Controller gefragter denn je. Häufige Forecastings und solide Prognosen haben an Bedeutung gewonnen, um Entwicklungen am Markt dauerhaft im Blick zu behalten und Strategien gegebenenfalls schneller anpassen zu können. Gleichzeitig werden das Planen und das Steuern für Controller aber immer herausfordernder. Das zeigt sich auch in den Gehältern der Finanzexperten.