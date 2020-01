So viel verdienen M&A-Experten in Unternehmen

Nach einigen Jahren Berufserfahrung und dem Aufstieg zum Projektmanager steigen die Gehälter dann im Schnitt auf 70.000 bis 75.000 Euro an. Neue Aufgaben warten dann nach der nächsten Beförderung zum Senior Projektmanager: „Der Projektleiter führt die Transaktion in Abstimmung mit den anderen beteiligten Abteilungen durch, arbeitet also auch abteilungsübergreifend“, erklärt Fricke-Personalberater Thomas von Ciriacy-Wantrup.



Senior Projektmanager müssen sich auch als Schnittstelle nach außen beweisen. Ein wichtiger Teil ihres Jobs ist es, die Kontakte zu Investmentbankern zu pflegen, die immer wieder Impulse für möglicherweise passende M&A-Deals geben. Wichtigen Input erhält die M&A-Abteilung aber auch zum Beispiel aus dem Corporate Development und dem Strategieressort im eigenen Unternehmen. Manche Firmen sammeln auch Hinweise von ihren Vertriebsmitarbeitern, die oft als erste hören, wenn sich bei Kunden oder Zulieferern Veränderungen anbahnen, die für das eigene Unternehmen relevant sein könnten – vielleicht auch M&A-relevant.



Kommt ein möglicher Deal in die nähere Prüfung, müssen die Senior Projektmanager auch die Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern koordinieren, etwa bei der Due Diligence. Dafür kassieren Senior Projektmanager im Corporate-M&A-Bereich bis zu 100.000 Euro im Jahr.



In der Regel begleiten die Projektmanager und ihre Teams kleinere Deals eigenständig. Werden die Deals hingegen größer und komplexer, wird die Projekteinheit von einem Director geleitet. Dieser verdient in der Regel zwischen 150.000 und 170.000 Euro. In der M&A-Abteilung ist dem Director nur noch der Head of M&A vorgesetzt, den es oftmals in großen börsennotierten Unternehmen gibt, aber auch in mittelständischen Unternehmen, die eine klare M&A-Strategie verfolgen.



Die Position des Head of M&A wird mit Spitzengehältern von bis zu 270.000 Euro dotiert. Damit verdienen Corporate-M&A-Chefs auf Basis des Festgehalts in etwa so viel wie Managing Directors in den Top-Fünf-Investmentbanken.