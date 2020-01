Das bezahlen Investmentbanken ihren M&A-Spezialisten

Zudem müssten selbst Einsteiger auf niedrigen Hierarchiestufen bereits veritable Berufserfahrung mitbringen, denn berufsbegleitende Weiterbildungen sind nach Einschätzung des Headhunters im M&A-Bereich unüblich. „Diese hohen Anforderungen decken sich oft nicht mit dem, was potentielle Bewerber von ihrem Job erwarten und auch persönlich wünschen“, so Barisic. Die Folge: Rund 29 Prozent aller Neueinsteiger in der M&A-Beratung werfen ihren Job in den ersten 48 Monaten schon wieder hin, so die Personalberatung.