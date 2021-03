Osram-CFO Dahnke: „Nähern uns einer moderneren Form der HV“

Frau Dahnke, die außerordentliche Osram-Hauptversammlung im vergangenen Herbst und das diesjährige Aktionärstreffen liefen jeweils virtuell ab. Was hat das für Sie und die Investor-Relations-Teams konkret bedeutet?



Wir haben uns zunächst alle mit den neuen Anforderungen und Prozessen auseinandersetzen müssen. Bei einer physischen HV sind alle Abläufe erprobt und einstudiert. Diese Routinen fehlten natürlich bei den ersten virtuellen Treffen. Über allem schwebte dann die Kernfrage: Wie bekommen wir eine virtuelle HV so umgesetzt, dass sie informativ und unterhaltsam ist – aber in erster Linie bei den Beschlüssen eben auch rechtssicher. Auch technische Fragen nahmen viel mehr Raum ein als sonst. Wir haben alles überprüft und hinterfragt, das war eine deutlich größere Herausforderung für alle Beteiligten als eine Hauptversammlung es ohnehin schon ist.



Und wie sind Ihre ersten Erfahrungen?



Sehr vieles läuft bereits sehr gut: Die Abstimmungen funktionieren, die Technik läuft stabil. Der Dreh- und Angelpunkt liegt für mich beim Thema Fragen: Da die Aktionäre keine Möglichkeit für Nachfragen haben, versuchen wir, die gestellten Frage möglichst detailliert zu beantworten. Außerdem haben wir Fragen weniger stark zusammengefasst, als wir es vielleicht bei einer Präsenz-HV getan hätten.