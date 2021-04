Wie verläuft die Vorbereitung jetzt im Vergleich zum vergangenen Jahr?

Wir gehen in diesem Jahr routinierter in die Vorbereitung, da wir mittlerweile in verschiedenen virtuellen Veranstaltungen Erkenntnisse gewonnen haben. Wir haben uns sehr gefreut, dass bei unserer virtuellen Hauptversammlung im vergangenen Jahr alles nahezu reibungslos funktioniert hat und wir viele positive Rückmeldungen erhalten haben – etwa für unser eigens installiertes Studio, das Übersetzen in Gebärdensprache und die Videobotschaften unserer Stakeholder. Die Hauptversammlung 2020 ist eine sehr gute Basis für die kommende virtuelle HV.