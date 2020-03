Coronakrise: Jetzt in 4 Schritten die Liquidität sichern

„Diese kurzfristige Liquiditätsplanung sollte sich am aktuell gültigen insolvenzrechtlichen Zeithorizont von 13 Wochen orientieren und täglich angepasst werden“, rät Frank Günther, Restrukturierungsexperte bei der Beratung One Square Advisors. Zudem sollten die Unternehmen eine Mittelfristplanung über sechs bis zwölf Monate erstellen.



„Viele Unternehmen können hier auf eine bestehende Liquiditätsplanung aufbauen“, glaubt EY-Berater Jäkel. „Es gibt aber eine hohe Dunkelziffer an Firmen, die bei der kurzfristigen Liquiditätsplanung bislang im Nebel stochern.“ Das gelte selbst für große Konzerne, meint der Berater und nennt ein Beispiel aus der Praxis: So verfüge etwa die Tochtergesellschaft eines großen deutschen Mischkonzerns, die kürzlich im Zuge eines Carve-outs in die Selbstständigkeit entlassen wurde, noch über keine robuste Liquiditätsplanung, da das Geld bislang von der Mutter gekommen sei. „Solche Versäumnisse könnten sich nun rächen.“