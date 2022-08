Diese Treasurer sind jetzt besonders gefragt 

Treasurer sind so gefragt wie noch nie: In den ersten sechs Monaten dieses Jahres hat sich der Fachkräftemangel im Treasury immer deutlicher herauskristallisiert. Die FINANCE-Schwesterpublikation DerTreasurer registrierte im deutschsprachigen Raum im ersten Halbjahr 292 öffentlich ausgeschriebene Stellen, zeigt eine Auswertung. Das sind mehr Jobinserate als die Redaktion in den Jahren bis 2020 in einem gesamten Jahr verzeichnet hat.



Schon 2021 stieg die Nachfrage nach Treasurern. Von Januar bis Juni 2021 zählte die Redaktion 243 Stellen im deutschsprachigen Raum – ein neuer Rekord bis dahin. Bereits jetzt zeichnet sich ab, dass es im gesamten Jahr 2022 zu einem weiteren Rekord kommt.

Treasurer müssen Liquiditätsplanung beherrschen

Besonders beliebte Skills sind laut Stellenausschreibungen Liquiditätsplanung, Cash Management und Hedging. So waren in einer Stichprobe von 100 Inseraten an erster Stelle Kenntnisse in der Liquiditätsplanung und -steuerung gefragt: In mehr als der Hälfte der Inserate (53 Prozent) suchten die Firmen solche Fähigkeiten.

Welche anderen Fähigkeiten darüber hinaus gefragt sind und was die Unternehmen den neuen Mitarbeitern anbieten wollen, lesen Sie bei DerTreasurer.