Creditshelf schließt Allianz mit BNP Paribas

Creditshelf hat einen weiteren Großinvestor für sein Projekt einer Kreditplattform für Mittelstandskredite gewonnen: Das Fintech holt den Vermögensverwalter BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) an Bord. BNP zielt auf längere Kreditlaufzeiten ab als derzeit noch bei Creditshelf üblich.



Wie das Fintech am heutigen Montag bekannt gab, können mit der neuen Kooperation CFOs nun auch gänzlich unbesicherte Mittelstandskredite mit einer Laufzeit von fünf bis acht Jahren in Anspruch nehmen. Das Volumen der einzelnen Kredite liegt unverändert bei 500.000 bis 5 Millionen Euro. Mit dem neuen Angebot zielen Creditshelf und die BNP vor allem auf deutsche Mittelständler, die sich schwer tun, von klassischen Banken noch unbesicherte Kredite dieser Laufzeit zu bekommen.

Bei der Zusammenarbeit übernimmt Creditshelf die Kreditanalyse und die Vorauswahl. BNPP AM prüft dann, ob tatsächlich eine Kreditvergabe möglich ist und vermittelt den Kredit dann als Investitionsgelegenheit an die eigenen Investoren. Creditshelf-Gründungspartner Daniel Bartsch erhofft sich „positive Netzwerkeffekte auf beiden Seiten der Creditshelf-Plattform“. Die BNP Paribas hingegen will durch die Kooperation mit Creditshelf ihr eigenes KMU-Kreditprodukt um deutsche Mittelstandskredite erweitern. Bislang agiert die BNP auf diesem Feld erst in den Niederlanden und in Großbritannien.