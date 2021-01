Corona sorgt für Rekorde auf dem Bondmarkt

Neben dem Engagement der Zentralbank profitierte der Markt auch davon, dass viele Unternehmen besser durch die Krise kamen als befürchtet. Die Spreads der Investmentgrade-Anleihen liegen daher wieder in etwa auf Vorkrisenniveau. „Wir rechnen zudem mit einer weiteren Einengung in der ersten Jahreshälfte, bevor die Spreads dann zum Jahresende wieder etwas steigen könnten“, erklärt Wagenknecht. Hintergrund ist, dass in einigen Monaten die Zahl der Ausfälle aufgrund der längerfristigen Auswirkungen der Krise zunehmen könnte. In den USA sei der Punkt bereits jetzt mit einer höheren Insolvenzrate erreicht, so Wagenknecht.