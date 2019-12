Durchbruch für ESG-linked Loans

Mit dem Abschluss dieses Kredits schließt sich Telefónica einem der größten Finanzierungstrends dieses Jahres an: Die Kredite, die sowohl unter ESG-linked Loans, Positive Incentive Loans als auch Sustainability-linked Loans bekannt sind, haben erst vor einem Jahr Einzug in die deutsche Finanzierungslandschaft gehalten.



In anderen Ländern hatte es bereits früher solche Transaktionen gegeben, Ende 2018 sorgte dann der Konsumgüterkonzern Henkel für die deutsche Premiere. Das Unternehmen begab damals einen Kredit über 1,5 Milliarden Euro. CFO Carsten Knobel sprach in der FINANCE-Printausgabe Januar/Februar 2019 über die Transaktion.