Hybridanleihen wieder en vogue

Obwohl der Hybridanleihen-Markt wochenlang brach lag, sieht das Resultat für das erste Halbjahr insgesamt sehr versöhnlich aus. In Europa wurden Hybrids über rund 21 Milliarden Euro platziert, wie eine aktuelle Analyse der Ratingagentur Scope zeigt. Zum Vergleich: Im ersten Halbjahr 2019 lag das Emissionsvolumen nur bei knapp 15 Milliarden Euro.



Zu verdanken hat der Markt die guten Zahlen allerdings im Wesentlichen einer Transaktion: Der Ölkonzern BP hat im Juni über 10 Milliarden Euro (fünf Tranchen, drei Währungen) aufgenommen – darunter auch 4,75 Milliarden Euro – und ist damit für den Löwenanteil des gesamten Hybrid-Volumens in Europa verantwortlich.



„Abgesehen von diesem Ausreißer sieht man aber seit Juni auch ganz generell wieder verstärkt Emissionsaktivitäten am Markt für Hybridanleihen“, beobachtet Martin Wagenknecht, DCM-Chef der Société Générale für die DACH-Region. „Davor war der Markt faktisch zum Erliegen gekommen, die Spreads waren extrem nach oben gegangen.“



Der Renditeunterschied zwischen einer klassischen Anleihe und einem Hybrid Bond habe in der Spitze bei um die 400 Basispunkte gelegen. „Inzwischen hat sich das wieder verringert, wir liegen derzeit bei rund 200 Basispunkten“, erklärt der Experte. Im Vergleich: Im Januar – also vor dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie – betrug die Diskrepanz im Schnitt 120 bis 130 Basispunkte.