Neuer Fintech-Partner für die KfW

Nach eigenen Angaben liegen FinMatch gerade aktive Finanzierungsanfragen mit einem Volumen von rund 350 Millionen Euro vor. Aktive Finanzierungsanfragen sind Anträge von Unternehmen, die auf ihre Bonität geprüft wurden, und die dann an das Bankennetzwerk, das aktuell aus rund 250 Mitgliedern besteht, weitergeleitet wurden. Im aktuellen Jahr wurden über die Plattform bislang Finanzierungen mit einem Volumen im dreistelligen Millionenbereich abgeschlossen. Im April arrangierten die Stuttgarter ihre bisher größte Finanzierung: Für die Abeking & Rasmussen Schiffs- und Yachtwerft vermittelten sie eine strukturierte Finanzierung über 202 Millionen Euro. Laut den Stuttgartern ist dies die größte Finanzierung, die jemals in Deutschland über eine Fintech-Plattform lief.



Dennoch steckt der Markt der Kreditplattformen noch in den Kinderschuhen. So sehen zum Beispiel Konzerne mit großen Treasury-Abteilungen wenig Mehrwert in der Nutzung von Kreditvermittlungsplattformen. Bei vielen Banken hingegen hapert es noch am Willen, digitale Wege zu gehen und dafür mit externen Plattformen zusammenzuarbeiten.