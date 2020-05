So trifft Corona Factoring und Sale-and-Lease-Back

Die Folgen des Coronavirus sorgen in vielen Unternehmen für Liquiditätsengpässe. Alternative Finanzierungen wie Factoring oder Sale-and-Lease-Back haben in Krisenphasen traditionell Hochkonjunktur. Dabei verzeichneten manche Anbieter schon vor dem Corona-bedingten Lockdown eine steigende Nachfrage: „Insbesondere Automotive- und Maschinenbau-Unternehmen haben bereits in den zurückliegenden Monaten verstärkt nach Alternativen zur Bankfinanzierung gesucht“, sagt Carl-Jan von der Goltz, geschäftsführender Gesellschafter bei dem Anbieter asset-basierter Finanzierungen Maturus Finance.



Mit einem weiteren Anstieg rechnet er in den kommenden Monaten: „Viele Unternehmen bewerben sich jetzt zunächst um öffentliche Hilfen. Wer dort eine Absage erhält, wird alternative Finanzierungen prüfen.“