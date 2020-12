Warum es Va-Q-Tec an den Schweizer Bondmarkt zog

Herr Döhmen, Sie haben 25 Millionen Franken mit einer Anleihe in der Schweiz eingesammelt. Damit haben Sie das obere Ende des gewünschten Volumens erreicht und konnten die Zeichnung sogar vorzeitig schließen. Gleichzeitig liegt der Kupon mit 3,75 Prozent aber am oberen Ende der Preisspanne. Sind Sie mit der Transaktion zufrieden?

Döhmen: Ja, wir sind froh, dass die Transaktion so gut gelaufen ist. Natürlich hätten wir uns über einen etwas geringeren Kupon auch gefreut, aber für uns stand vor allem das Volumen im Fokus. Da freut es mich sehr, dass wir am oberen Ende gelandet sind. Und man muss auch sehen, dass das unsere Debüttransaktion war. Wir müssen uns dem Kapitalmarkt erst vorstellen und uns beweisen. Dafür zahlt man eben etwas mehr. Die Konditionen sind für uns aber auch im Vergleich zu anderen Finanzierungsmöglichkeiten sehr attraktiv.



Aber warum haben sie sich dafür ausgerechnet den Schweizer Markt ausgesucht? Sie hatten ja keinen Frankenbedarf.

Das ist richtig, wir haben daraus eine synthetische Euro-Anleihe gemacht. Wir haben bereits seit dem Frühjahr über Finanzierungsmöglichkeiten nachgedacht. Aber dann brach die Coronakrise herein und die hat uns einige Türen hier in Deutschland verschlossen. Letztlich haben wir mit der Helvetischen Bank in der Schweiz einen sehr guten Partner für die Finanzierung gefunden. Denn die Bank bietet eine Festübernahme des Mindestvolumens an. Für uns war diese Transaktionssicherheit entscheidend, deshalb war das ein ausschlaggebender Faktor für die Platzierung in der Schweiz. Für die Investoren schafft diese Festübernahme der Bank übrigens auch Vertrauen in das emittierende Unternehmen.