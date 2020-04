Was CFOs über staatlich garantierte Corporate Bonds wissen müssen

Der Analyst geht deshalb davon aus, dass in erster Linie solche Unternehmen für staatlich garantierte Emissionen in Frage kommen könnten, bei denen ein Refinanzierungsweg marktbedingt völlig versiegt ist. „Derzeit gibt es keine Transaktionen am High-Yield-Markt“, so Schell. Das massive Notkaufprogramm der EZB greift nur im Investmentgrade-Segment. „Unternehmen, die auf den HY-Markt angewiesen sind, könnten also zu den ersten Anwärtern der Garantien zählen.“

Aber auch Investmentgrade-Emittenten aus stark von der Coronakrise betroffenen Branchen könnten in Frage kommen, auch wenn aktuell der IG-Markt grundsätzlich offen ist. „Letztlich dürfte es darum gehen, systemrelevante Großkonzerne, an denen viele Arbeitsplätze hängen, zu stützen“, so Schell.

In der Finanzkrise sei der Kreis der Nutzer deutlich eingeschränkter gewesen. „Damals war außerdem klar, dass die Banken am Kapitalmarkt keine Finanzierungsmöglichkeiten mehr hatten“, so Schell.