Im Sommer 2017 war die Welt bei dem Asset Manager Corestate Capital vergleichsweise sorgenfrei. Die Immobilienbranche boomte, die Finanzierungskosten waren niedrig. Die Frankfurter hatten jüngst einen neuen Namen erhalten, unter der Führung des damaligen CFO Lars Schnidrig konnte Corestate sich eine neue Finanzierung sichern, die aus einer 300 Millionen Euro schweren Anleihe und einer Wandelanleihe über 200 Millionen Euro bestand. Damit löste man teure Altkredite ab.

Corestate war bei S&P im Crossover-Segment

Damals träumte man beim früheren SDax-Konzern noch vom Investmentgrade. In besten Zeiten lag das Rating bei S&P bei BB+ mit positivem Ausblick. Von den Träumen ist nur noch Schall und Rauch übrig. Fünf Jahre später befindet sich Corestate in einer bedenklichen Schieflage – und die Zeit drängt. S&P hat Corestate mittlerweile auf CCC– (negativer Ausblick) tief in den spekulativen Bereich heruntergestuft.