Finanzierungen: Porsche, Brenntag, FACC

Porsche Automobil Holding bricht Schuldschein-Rekord

Die Porsche Automobil Holding hat mit ihrem neuesten Schuldschein einen Rekord gebrochen. Die Emission hat ein Volumen von 2,7 Milliarden Euro und ist damit die größte Euro-Schuldscheintransaktion jemals. Bisher hatte ZF mit einem Schuldschein in Höhe von 2,2 Milliarden Euro, den der Automobilzulieferer 2015 platziert hatte, den Titel inne. Es ist der erste Schuldschein der Porsche Automobil Holding überhaupt.

Zunächst ist die Holding mit einem Volumen von nur 500 Millionen Euro an den Markt gegangen. Aufgrund der Rekordnachfrage sei die Verzinsung am untersten Ende der Vermarktungsspanne festgelegt worden, heißt es in einer Mitteilung. Konkrete Zahlen nannte das Unternehmen nicht. Der Schuldschein umfasst acht Tranchen mit Laufzeiten von drei, fünf, sieben und zehn Jahren, die sowohl fest als auch variabel verzinst sind. An dem Schuldschein haben sich rund 120 institutionelle Investoren beteiligt.

Die Platzierung wurde von der Deutschen Bank, ING, LBBW sowie Unicredit arrangiert. Mit dem Schuldschein refinanziert die Holding einen Teil der Brückenfinanzierung, die sie im Rahmen des Börsengangs der Porsche AG im vergangenen Jahr aufgenommen hatte. Das Geld wurde für den Kauf von Aktien des Autoherstellers verwendet. Insgesamt nahm die Holding im Zusammenhang mit dem IPO rund 7,1 Milliarden Euro auf und teilte damals mit, einen Teil dieser Finanzierung bis 2024 abzulösen.