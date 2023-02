Finanzierungen: Singulus, Ionos, Funke

Singulus sichert sich Finanzierung

Trotz Krise hat sich Singulus eine Finanzierung in Höhe von bis zu 20 Millionen Euro für die kommenden 18 Monate gesichert. Das Unternehmen musste wiederholt die testierten Jahresabschlüsse für 2020 und 2021 verschieben und hatte mit seinen Anleihegläubigern und Kreditgebern für die Vorlegung der Berichte eine verlängerte Frist bis Ende März vereinbart.

Die erste Tranche der neuen Finanzierung in Höhe von 9,6 Millionen Euro wurde bereits gezogen, heißt es von Singulus. Zudem teilte das Unternehmen mit, sich mit dem Wirtschaftsprüfer KPMG in Abstimmung über den Abschluss der Prüfungen für die beiden Geschäftsjahre 2020 und 2021 zu befinden, damit die Testate bis Mitte März 2023 erteilt werden könnten. „KPMG ist sich nach eigener Aussage der Eilbedürftigkeit hinsichtlich der möglichen Ausfertigung der Testate bewusst“, heißt es in der Mitteilung von Singulus weiter.