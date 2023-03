Die Green FINANCE geht in die dritte Runde. Am 21. März findet unsere ganztägige Digitalkonferenz rund um das Thema Nachhaltigkeit in der Finanzabteilung statt. CFOs und Treasurer diskutieren mit Bankern und Finanzdienstleistern über die aktuellen ESG-Trends, steigende Anforderungen an die Unternehmen und den regulatorischen Dschungel.

Ista und Heidelberg Materials auf der Green FINANCE

Den Auftakt des eintägigen Programms macht eine Diskussionsrunde, die beleuchtet, wie sich der Green-Finance-Markt in den vergangenen Jahren entwickelt hat. Thomas Lemper, CFO von Ista, und Christoph Trautner, Leiter Business Development & Digitalisierung von dem Mitveranstalter LBBW, diskutieren zudem, was der Markt eigentlich leisten muss und ob er auch hält, was er verspricht.

Darüber hinaus gibt ein Finanzchef einer äußerst intensiven Branche einen Einblick in den eigenen Transformationsprozess. CFO René Aldach spricht über die Zukunftspläne von Heidelberg Materials und erläutert, welche Rolle Green Finance dabei spielt.

Info Alle Informationen rund um Programm und Anmeldung zur „Green FINANCE“-Digitalkonferenz finden Sie hier.

Bosch, Eurogrid, EnBW, Encevo und viele mehr

Darüber hinaus gibt es jede Menge Erfahrungsberichte aus der Praxis. Die Themen sind vielfältig. Über Förderkredite, Sustainability-linked Transaktionen sowie die Rolle von ESG-Ratings – Finanzverantwortliche können Roundtables zu einer Vielzahl von Themen besuchen.

So berichtet Eurogrid über die Nutzung eines grünen Förderkredits. Aus Österreich stößt ein Vertreter von Verbund zur Diskussion rund um Sustainability-linked Transaktionen hinzu. Der Bosch-Konzern berichtet über eine Asset-as-a-Service-Finanzierung. Das sind nur einige der Praxisbeispiele an diesem Tag.

Otto, Covestro, E.on über die Zukunftsthemen

Zum Abschluss diskutieren Vertreter von Otto, Covestro und E.on mit Bankern über die ESG-Themen, die derzeit noch nicht auf dem Radar vieler Finanzchefs sind, aber künftig zentral werden könnten. Denn die Anforderungen von Seiten der Banken, Investoren und des Regulators ändern sich schnell.

Im Fokus steht auf der Digitalkonferenz der Austausch unter Finanzverantwortlichen, die sich immer stärker mit ESG-Themen befassen müssen, ob sie nun grüne Finanzierungen nutzen oder nicht. Auch virtuelle Networking-Formate wird es wieder geben. Seien Sie dabei und diskutieren Sie mit!

Hier geht es zur Anmeldung.