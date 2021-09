Zwei Green Loans hat Hapag Lloyd in diesem Jahr bereits abgeschlossen. Im Frühjahr folgte dann ein Sustainability-linked Bond. Bei diesem noch jungen Finanzierungsinstrument wird der Kupon an Nachhaltigkeitsziele gekoppelt. Werden sie verfehlt, so folgt ein Preisaufschlag. Finanzchef Mark Frese erklärt im Interview, was ihn an dem Finanzinstrument überzeugt und welche Rolle grüne Finanzierungen künftig für den Konzern spielen sollen.