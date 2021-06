Autozulieferer Novem plant den Börsengang

Ob Audi, Mercedes oder BMW, Novem hat sie alle: Zum Kundenkreis des Automobilzulieferers aus Vorberg in der Nähe von Bayreuth zählt das Who is who der deutschen Autohersteller. Nun strebt das auf Fahrzeuginterieur spezialisierte Unternehmen an die Frankfurter Börse – und das noch vor der Sommerpause, wie Novem am heutigen Dienstag mitteilte. Mit dem IPO hofft Novem auf Einnahmen in Höhe von 50 Millionen Euro.



Damit ist klar: Der deutlich größere Teil des absehbaren IPO-Erlöses würde im Erfolgsfall an den Mehrheitseigentümer Bregal fließen, ein Private-Equity-Haus aus dem Umfeld der Unternehmerfamilie Brenninkmeijer.