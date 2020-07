Finanzierungen: EnBW, Aurubis, Symrise

Das Biotechnologieunternehmen Biontech sammelt 250 Millionen US-Dollar (rund 223 Millionen Euro) in einer Privatplatzierung ein. Die Transaktion setzt sich aus einer Investition über 139 Millionen Dollar in Stammaktien und 112 Millionen Dollar in vierjährige Pflichtwandelanleihen zusammen. Als neuer Aktionär stößt im Zuge der Transaktion der Singapurer Staatsfonds Temasek dazu. Der Abschluss der Transaktion soll Anfang bis Mitte August erfolgen. Biontech gehört neben Curevac zu den deutschen Hoffnungsträgern bei der Suche nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus.



Der Zahlungsdienstleister Wirecard hat wenige Tage, nachdem bekannt wurde, dass 1,9 Milliarden Euro in der Bilanz fehlen, einen Insolvenzantrag gestellt. Das Dax-Unternehmen gab als Grund die drohende Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung an. Alle aktuellen Entwicklungen rund um den Bilanzskandal finden Sie in unserem Wirecard-Ticker.



LEG Immobilien hat im Rahmen einer Kapitalerhöhung rund 2,37 Millionen neue Aktien bei institutionellen Investoren platziert. Der Platzierungspreis betrug 115 Euro je Aktie, wodurch sich ein Bruttoemissionserlös von 273 Millionen Euro ergibt. Darüber hinaus hat das Immobilienunternehmen nicht nachrangige, unbesicherte Wandelschuldverschreibungen über 550 Millionen Euro begeben. Diese haben eine Laufzeit bis 2028, einen Zinskupon von 0,4 Prozent und können zunächst in 3,54 Millionen neue oder bestehende LEG-Aktien gewandelt werden. Der anfängliche Wandlungspreis beträgt 155,25 Euro. Die Erlöse will das Unternehmen für die Finanzierung von Immobilieneinheiten sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden. Das Bankenkonsortium aus Deutsche Bank, HSBC, Société Générale und UniCredit als Joint Global Coordinators und Commerzbank als Co-Lead Manager wurde von Allen & Overy beraten.



Der Triebwerkhersteller MTU Aero Engines hat eine neue Anleihe über 500 Millionen Euro am Kapitalmarkt platziert. Der Bond hat eine Laufzeit von fünf Jahren und einen Zinskupon von 3 Prozent. Den Erlös will das MTU für allgemeine Unternehmenszwecke sowie für die Refinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten verwenden. Commerzbank, Deutsche Bank und HSBC fungieren als Joint Lead Manager und Bookrunner der Emission.