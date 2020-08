Curevac startet in heiße IPO-Phase

Die deutsche Corona-Hoffnung Curevac will bei ihrem geplanten Börsengang in den Vereinigten Staaten bis zu 245 Millionen US-Dollar, umgerechnet 207 Millionen Euro, einnehmen. In einem öffentlichen Zeichnungsangebot wolle der Biotechspezialist 13,3 Millionen Stammaktien anbieten, teilte das Tübinger Unternehmen am heutigen Montag mit. Außerdem sollen Investoren im Anschluss innerhalb von 30 Tagen die Möglichkeit bekommen, weitere knapp 2 Millionen Stammaktien zu zeichnen. Als Preisspanne für die Stammaktie, die unter dem Tickersymbol „CVAC“ an der Nasdaq Global Market gelistet werden soll, nannte Curevac 14 bis 16 Euro.



Den Erlös aus dem Börsengang will das Unternehmen vorrangig in die Entwicklung eines Coronavirus-Impfstoffes investieren. Weitere Punkte sind die Erweiterung der kurzfristigen Produktionskapazitäten, die Weiterentwicklung der mRNA-Technologieplattform sowie die Finanzierung von weiteren Forschungsprogrammen im Bereich Onkologie und Impfstoffe.