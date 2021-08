Die M&A-Welle der Spacs hat erst begonnen

Wir glauben, dass zunächst einmal noch eine Spac-induzierte M&A-Welle durch die Märkte rollen wird. Die Firepower von nahezu 1 Billion Dollar in Verbindung mit der sehr engen Zeitgrenze von maximal zwei Jahren bis zum Deal werden dafür sorgen, dass Spacs bis mindestens 2022 eine sehr prominente Rolle im M&A-Markt spielen werden. Zu den begehrtesten Targets dürften Unternehmen aus den Sektoren Software, Fintechs und E-Mobilität zählen. Und obwohl der größte Teil der Spacs in den USA emittiert worden ist, wird diese Welle auch nach Europa hinüber schwappen, denn die Spacs suchen ihre Targets zunehmend auch im Ausland.

Was nach dieser ersten großen Welle folgen wird, dürfte in hohem Maße auch von der regulatorischen Behandlung der Spacs und dem Ausgang von Rechtsstreitigkeiten rund um viele dieser Vehikel abhängen. Da es unterschiedliche regulatorische Bestrebungen in Europa und den USA gibt, könnte es vor dem Hintergrund der Verschärfungen in den USA zu einer Verlagerung von Spac-IPOs nach Europa kommen. Zudem könnten die Untersuchungen der US-Börsenaufsicht SEC und die Sammelklagen dazu führen, dass Targets sich generell vorsichtiger bei Prognosen zur Geschäftsentwicklung zeigen werden.

Last but not least ist auch noch zu erwarten, dass sich die Anreizmechanismen der Spacs wie etwa Hurdle Rates und Investitionsdruck weiterentwickeln werden. Anzeichen dafür, dass die zunehmende Regulierung dazu führt, dass bereits eingesammelte Gelder nicht investiert, sondern an die Investoren zurückgegeben werden, sind bislang freilich nicht zu sehen. Der Boden für die M&A-Welle ist bereitet.

