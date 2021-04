Unterdessen boomt das Geschäft von Compleo mit Ladensäulen. Das Dortmunder Unternehmen baut unterschiedliche Typen von Ladensäulen für Elektrofahrzeuge – für Wechsel (AC)- wie auch für Gleichstrom (DC). Compleo stellt auch die dazugehörige Software her und übernimmt außerdem den Aufbau der Ladesäulen an den jeweiligen Standorten. Es ist klar, dass sich überall in Europa die Anzahl der Ladesäulen in den kommenden Jahren vervielfachen wird. Andererseits ist der Wettbewerb aber auch hart, und der Mittelständler Compleo sieht sich deutlich größeren und kapitalstärkeren Konkurrenten gegenüber.



Das starke Marktwachstum kommt aber auch bei Compleo an: Im vergangenen Jahr konnte der Konzern seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr auf 33 Millionen Euro mehr als verdoppeln. Rechnet man den Umsatz von Wallbe hinzu, wäre Compleo sogar auf einen Jahresumsatz von 44 Millionen Euro gekommen. In diesem Jahr sollen es 75 bis 90 Millionen Euro werden.



Allerdings steckt Compleo noch tief in den roten Zahlen. Selbst auf der Ebene des bereinigten Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) hätten Compleo und Wallbe 2020 zusammen ein Minus von 4,5 Millionen Euro eingefahren. Hier peilt das Management für dieses Jahr den Breakeven an. Noch größere Minuszeichen gab es beim Cashflow, Compleo verbrennt viel Geld. Das Minus beim operativen Cashflow hat sich 2020 im Vorjahresvergleich von 2,2 Millionen auf 11,2 Millionen Euro vergrößert. Zusätzlich wurden 1 Millionen Euro für Investitionen ausgegeben. Die Cash-Burn-Rate lag damit 2020 bei über 12 Millionen Euro.