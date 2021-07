Mister Spex fließen 245 Millionen Euro aus IPO zu

Rund zwei Wochen ist es her seit Mister Spex seinen Gang an die Börse angekündigt hat. Nun hat der Berliner Online-Optiker den Angebotspreis für den IPO am morgigen Freitag auf 25 Euro pro Aktie festgelegt – somit liegt er in der Mitte des Preisspanne von 23 bis 27 Euro. Damit würde Mister Spex bei dem Börsengang insgesamt 375 Millionen Euro einsammeln und – gemessen am Ausgabepreis – einen Börsenwert von 829 Millionen Euro erzielen.



Bei dem Aktienpaket handelt es sich um rund 9,8 Millionen neue Papiere aus einer Kapitalerhöhung sowie um 3,3 Millionen Aktien aus dem Bestand bestehender Anteilseigner. Knapp 2 Millionen Aktien stehen für eventuelle Mehrzuteilungen bereit.