Scope-Ratings-Chef Torsten Hinrichs geht von Bord

Bei der Ratingagentur legte Torsten Hinrichs wichtige Grundsteine für die weiteren Jahre. Neben dem Aufbau von Strukturen und der Etablierung einer Governance prägte er die Agentur auch auf anderen Feldern: So machte er Scope mit der Übernahme der Ratingsparte der MLP-Tochter Feri zu einem großen Spieler im Bereich für Immobilien-, Länder- und Fondsratings. Auch schaffte er es immer wieder, bekannte Ratingexperten für das Scope-Team zu gewinnen. So lotste er beispielsweise Anfang des Jahres das Euler-Hermes-Urgestein Ralf Garn nach Berlin.



Das alles ging aber auch gehörig ins Geld. Seit 2015 hat Scope nach eigenen Aussagen rund 70 Millionen Euro in den Geschäftsaufbau investiert. Gleichzeitig stieg die Zahl der Investoren, zu denen auch Unternehmer und BMW-Erbe Stefan Quandt gehört: So wurde Anfang November die RAG-Stiftung Teil des illustren Investorenkreises, während zu Jahresbeginn bereits eine Gruppe von Versicherungen rund um HDI und die Signal Iduna 35 Millionen Euro in das Unternehmen investierte.



Torsten Hinrichs startete seine Karriere nach seinem BWL-Studium zunächst bei der WestLB, wo er als Treasurer Karriere machte. Im Jahr 1999 wechselte er dann zu Standards & Poor's, wo er 15 Jahre lang das Deutschlandgeschäft als Geschäftsführer leitete. 2014 lockte ihn Scope-CEO Florian Schoeller dann nach Berlin. Mit seinem Abschied bei Scope endet für Torsten Hinrichs auch das Arbeitsleben. Gemeinsam mit seiner Frau möchte er nun seinen Ruhestand in seiner zweiten Wahlheimat Südafrika verbringen.



