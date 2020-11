So sieht die neue Dax-Welt aus

Börse verändert Dax-Anforderungen

Die Voraussetzungen, die Dax-Anwärter erfüllen müssen, werden noch einmal nachgeschärft: So müssen die Kandidaten bereits von Dezember an ein positives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) in den zwei jüngsten Finanzberichten nachweisen. Die Wahl des Ebitda als Kennziffer war strittig, zeigt die Dokumentation der Marktkonsultationen, in die mehr als 600 Rückmeldungen von Banken, Unternehmen, Privatleuten, Verbänden und weiteren Interessengruppen eingeflossen sind. Knapp 40 Rückmeldungen kamen von Finanzinstitutionen, knapp 50 von Unternehmen und der Rest von Einzelpersonen.



Die Profitabilitätsanforderungen ergaben dabei ein breites Stimmungsbild: Zwar war sowohl bei Banken als auch bei Unternehmen und Privatpersonen jeweils eine Mehrheit dafür, doch während die Zustimmung bei Unternehmen (87,5 Prozent) und Privatpersonen (83 Prozent) sehr deutlich war, stimmten die Finanzinstitutionen dem Vorgehen nur mit 54 Prozent zu. Einige Teilnehmer haben der Börse zufolge zwar grundsätzliche Zustimmung signalisiert, hätten aber lieber den Net Income oder das Ebit als Bezugsgröße gesehen, da diese strikter seien als das Ebitda. Aufgrund des heterogenen Meinungsbilds halte man jedoch am Ebitda fest, teilte die Börse mit.



Ein weiterer Kritikpunkt aus dem Markt: Die Profitabilitätsanforderungen könnten Wachstumsunternehmen am Aufstieg in den Dax hindern. So war zuletzt beispielsweise der Essenslieferdienst Delivery Hero in den Leitindex aufgestiegen, obwohl er noch Verluste schreibt.