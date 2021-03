Banker erwarten mehr Non-performing Loans im Mittelstand

Bereits jetzt zeichnet sich ab, dass die Insolvenzquoten bei Unternehmenskrediten an kleinere und mittelständische Unternehmen (KMU) steigen. Gerade Betriebe im Einzelhandel, im Tourismus und in der Gastronomie sind von den wiederkehrenden Shutdowns hart getroffen. Entsprechend düster ist die Distressed-Debt-Prognose: Die befragten Risikomanager kalkulieren für 2021 bei den KMU mit NPL-Quoten von 3,3 Prozent. Im kommenden Jahr könnte der Wert sogar auf 3,8 Prozent steigen – das ist laut BKS der höchste erwartete Ausfallwert aller Assetklassen. Zum Vergleich: 2020 lag die Ausfallquote noch bei 2,5 Prozent.



Insgesamt erwarten 63 Prozent der Teilnehmer in den kommenden zwölf Monaten einen steigenden NPL-Bestand bei Krediten an kleine und mittelständische Unternehmen. Gut ein Drittel rechnet damit, dass mehr Forderungen verkauft oder an externe Servicing-Anbieter gegeben werden. Dabei dürften die NPL-Preise für KMU sinken, glauben 35 Prozent der Befragten.