Eterna will Finanzierung verlängern

Die Coronavirus-Krise trifft die Modebranche hart. Auch für den Hemdenhersteller Eterna hat das – nach Jahren des Wachstums – Folgen. Deshalb will das Portfoliounternehmen des Private-Equity-Investors Quadriga seine 2017 geschaffene Finanzierungsstruktur aus einem Schuldschein und einer Anleihe verlängern. Man wolle mit der „geplanten Verlängerung des bestehenden Finanzierungsmix‘ frühzeitig finanzielle Stabilität in der derzeitigen Phase sowie für die kommenden Jahre schaffen“, begründet Henning Gerbaulet, Chef des Modehauses, den Schritt.



Die erste Hürde für die Verlängerung ist bereits geschafft: Die Gläubiger des 25 Millionen Euro schweren Schuldscheins haben einer Verlängerung der Fälligkeit von März 2021 auf September 2021 zugestimmt. Auch der Zinssatz des Schuldscheins wurde angepasst, weitere Details dazu sind aber nicht bekannt. Er lag zuvor bei 4,75 Prozent. Doch das ist nur der erste Teil des Plans: Eterna will außerdem die Gläubiger der 2017 begebenen Mittelstandsanleihe darum bitten, die Fälligkeit von März 2022 bis mindestens Juni 2024 mit unverändertem Zinssatz nach hinten zu schieben. Wenn das gelingt, wird die Laufzeit des Schuldscheindarlehens ebenfalls nochmal verlängert – und zwar bis Juni 2023.



Der Grund für dieses zweistufige Verfahren liegt auf der Hand: Die Schuldscheingläubiger werden so zeitlich weiterhin vor den Bondholdern bedient. Die Gläubiger der Anleihe tragen ein höheres Risiko, da die Mittelstandsanleihe zwar Covenants, aber anders als der Schuldschein keine Besicherung enthält. Der Kupon liegt bei 7,75 Prozent. Schon bei der Platzierung des Schuldscheins 2017 hing der Deal von der erfolgreichen Begebung der Mittelstandsanleihe ab.