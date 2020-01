Finanzierungen: Deutsche Glasfaser, DIC Asset, Scoutbee

Der französische Finanzinvestor Ardian hat für seinen vierten Private-Debt-Fonds 3 Milliarden Euro eingeworben. Das sind 20 Prozent mehr als ursprünglich geplant. Adrian kündigte zudem an mit dem neuen Fonds sein Finanzierungsportfolio um „Stretched Senior Debt“ zu erweitern. Dahinter verbirgt sich eine hybride Finanzierungsform, die Senior und Junior Debt bündelt, und besonders für M&A-Deals eingesetzt wird.



Die Immobiliengesellschaft Accentro Real Estate plant möglicherweise kurzfristig die Emission einer Anleihe. Die Nettoerlöse aus der Transaktion würde das Unternehmen unter anderem zur Finanzierung des weiteren Wachstums und zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten nutzen. Weitere Details will Accentro „zur gegebenen Zeit“ mitteilen.



Der Einkaufsdienstleister HPI hat sich mit seinen Gläubigern auf die Prolongation von Finanzierungsinstrumenten geeinigt. Demnach wurde für ein Darlehen über 1,3 Millionen Euro und eine Wandelschuldverschreibung über ursprünglich 750.000 Euro die Laufzeit bis zum 31.12.2022 verlängert und der Zinssatz auf 5 Prozent reduziert. Zudem wurde die Laufzeit einer Unternehmensschuldverschreibung mit einem Nominalbetrag von 700.000 Euro bis zum 15. Juni 2020 verlängert und der Zinssatz auf 5 Prozent reduziert. Die Gläubiger haben sich darüber hinaus dazu verpflichtet, diese Schuldverschreibung unter bestimmten, nicht näher genannten Voraussetzungen in Eigenkapital zu wandeln, teilte HPI mit.



Advanced Blockchain hat eine Kapitalerhöhung mit einem Bruttoerlös in Höhe von rund 1,1 Millionen Euro durchgeführt. Insgesamt haben Investoren die maximale Anzahl von 210.000 Aktien zu einem Bezugspreis von 5,40 Euro gezeichnet, wie die Blockchain-Entwicklungsgesellschaft mitteilte. Den Erlös will das Unternehmen für die weitere Unternehmensexpansion sowie für die Stärkung der Eigenkapitalbasis verwenden.



Das Healthcare Start-up Temedica hat eine Serie-B-Finanzierungsrunde über 17 Millionen Euro abgeschlossen. Angeführt wurde die Runde von den MIG Fonds, Santo Venture Capital und Salvia. Auch die bestehenden Investoren Bernd Wendeln und G+J Digital Ventures beteiligten sich erneut an der Transaktion. Die Kanzlei Lutz Abel (Federführung: Bernhard Noreisch und Lorenz Jellinghaus) hat Temedica rechtlich beraten.



Das HR-Softwareunternehmen Personio hat in einer Series-C-Finanzierungsrunde 75 Millionen Dollar (rund 67,7 Millionen Euro) eingesammelt. Der Venture-Capital-Investor Accel hat die Runde angeführt. Neben den bisherigen Geldgebern Index Ventures, Northzone, Global Founders Capital und Picus Capital investierten auch die Risikokapitalgesellschaft Lightspeed Venture Partners und Lars Dalgaard in das Münchner Start-up. Das frische Kapital will Personio unter anderem für die Weiterentwicklung seiner cloudbasierten Software verwenden. Rechtlich wurde das Unternehmen von der Kanzlei Hogan Lovells (Federführung: Volker Geyrhalter) beraten.



Der Onkologie-Spezialist Heidelberg Pharma hat von der Hauptaktionärin Dievini Hopp Biotech eine Finanzierungszusage erhalten. Bis zu 15 Millionen Euro will der Aktionär zur Verfügung stellen. Wie genau die Finanzierung aussehen wird, steht noch nicht fest.



Die Beteiligungsgesellschaft Sparta hat im Rahmen einer Kapitalerhöhung 18,7 Millionen Euro erhalten. Die Zeichnungsquote lag bei 95 Prozent, es wurden rund 240.000 neue Aktien ausgegeben.



antonia.koegler[at]finance-magazin.de