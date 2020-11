Finanzierungen: Kion, Eurogrid, LafargeHolcim

Die Econnext Industrieholding, die auf die Betreuung und Finanzierung von Unternehmen fokussiert ist, die als „Problemlöser ökologischer und gesellschaftlicher Herausforderungen“ agieren, hat eine Finanzierungsrunde mit einem First Closing gestartet. Das Unternehmen will in dieser Finanzierungsrunde zusätzliches Kapital von mindestens 30 Millionen Euro einwerben. 10 Millionen Euro wurden bereits von Aktionären und neuen Investoren zugesagt. Das frische Geld soll dem weiteren Wachstum der auf Nachhaltigkeit fokussierten Tochtergesellschaften dienen.



Der Solar- und Photovoltaikanlagenhersteller Sunfarming hat im Zuge des Angebots seiner neuen mit 5,5 Prozent verzinsten Anleihe bereits 5,75 Millionen Euro bei Investoren platziert. Das Zielvolumen des Bonds beträgt 10 Millionen Euro. Financial Advisor der Transaktion ist Lewisfield Deutschland. Die frischen Mittel will Sunfarming für die Entwicklung und Vorfinanzierung weiterer Solarprojekte in Deutschland verwenden.



Das in Berlin ansässige Fintech Crosslend stellt aufgrund der Coronavirus-Pandemie alternativen Kreditgebern seine Technologie zur Verfügung und unterstützt diese bei der Akkreditierung für staatliche Unterstützungsprogramme. Alternative Kreditgeber können dadurch Investitionsmöglichkeiten gegenüber Investoren besser präsentieren und die Bereitschaft auf eine institutionelle Finanzierung erhöhen, wie Crosslend mitteilt. Crosslends technologische Infrastruktur ermöglicht einen leichteren Zugang zu Krediten in Europa, indem sie als Brücke zwischen alternativen Kreditgebern und institutionellen Investoren fungiert.