Freenet macht Kasse mit Sunrise

Die Mindestannahmeschwelle für die Offerte liegt bei 66,6 Prozent. Die Chancen, dass genug Aktionären zuschlagen, stehen nicht schlecht: So hat Sunrise-Großaktionär Freenet bereits mitgeteilt, dass man den Anteil von 24 Prozent komplett andienen werde. Freenet würde damit rund 1,2 Milliarden Franken (1,1 Milliarden Euro) erlösen. Freenet-CEO Christoph Vilanek begrüßte den Deal.



Gegenüber FINANCE erklärte er, dass das Unternehmen mit einem Großteil des Geldes den Schuldenabbau vorantreiben werde. Etwa 800 Millionen Euro sollen in die Rückführung fließen. Freenet muss im Oktober dieses Jahres und im kommenden März Schuldscheine im Wert von 700 Millionen Euro zurückzahlen. Um mögliche Refinanzierungsrisiken aufgrund des Coronavirus zu minimieren, hatte CFO Ingo Arnold Anfang Mai noch die Dividende von 1,65 Euro je Anteilsschein auf 4 Cent je Aktie eingedampft.



Teile des Restbetrags über 400 Millionen Euro könnten an die Freenet-Aktionäre ausgeschüttet werden: Auf Spekulationen über eine mögliche Sonderdividende angesprochen, ließ er wissen, dass er grundsätzlich eher ein Aktienrückkaufprogramm favorisiere. Vilanek kündigte an, auf der Roadshow in den nächsten Tage mit Aktionären und Analysten in den Dialog treten zu wollen.