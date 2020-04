Puma will Liquidität mit aller Macht zusammenhalten

Auch die Vergütung des obersten Führungskreises soll in diesem Zeitraum um 25 Prozent gekürzt werden. Dies sei unter den gegebenen Umständen die richtigen Maßnahmen, so der Konzern. Danach will der Sportartikelhersteller die Situation neu bewerten. Ende März schickte Puma bereits alle Beschäftigen in Deutschland in Kurzarbeit bis zunächst 13. April.