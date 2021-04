Werder Bremen legt erste Anleihe auf

Mit diesem Schritt folgt Werder Bremen dem Vorbild anderer Bundesliga-Vereine wie beispielsweise Schalke, die ebenfalls Mittelstandsanleihen begeben hatten, allerdings schon vor einigen Jahren. Der Anreiz bei Werder Bremen ist auch ein anderer: Der Fußballklub will sich in der Coronakrise Luft zu atmen verschaffen. Die Mittelstandsanleihe sei „ein Instrument, mit dem wir uns in der jetzigen Situation etwas Beinfreiheit erarbeiten“, sagte Finanzchef Klaus Filbry kürzlich in einem Interview mit „Butenunbinnen“. „Wir wissen ja immer noch nicht, wie die Pandemie-Situation wirklich weiter geht.“ Fehlende Zuschauereinnahmen setzen dem Bundesligisten zu, noch ist unklar, wann wieder Spiele vor Publikum stattfinden können.

In der Saison 2019/2020 ist der Umsatz bei Werder Bremen Medienberichten zufolge von 157 Millionen Euro auf knapp 117 Millionen Euro gesunken, unterm Strich stand ein Rekordminus von über 23 Millionen Euro. Das Eigenkapital sank von 7,6 Millionen Euro auf ein Minus von 16 Millionen Euro. Kurze Abhilfe schaffte sich der Verein mit einem durch eine Landesbürgschaft gesicherten Kredit in Höhe von 20 Millionen Euro. Die Summe plus Zinsen muss in sechs Jahren zurückgezahlt werden.