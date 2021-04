Rühl-Hamers umwirbt ihre Geldgeber mit zwei Versprechen: Zum einen hat sie sich einer soliden Finanzpolitik verschrieben. Zum zweiten soll selbst im Fall eines Abstiegs in die Zweite Liga der Schuldenabbau Vorrang vor Investitionen in den sportlichen Erfolg haben. So will Rühl-Hamers die Nettofinanzverbindlichkeiten, die im Kalenderjahr 2020 von 120 auf 148 Millionen Euro angestiegen sind, wieder auf unter 100 Millionen Euro drücken. In welchem Zeitraum das gelingen soll, sagte sie allerdings nicht.